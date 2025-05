La prima volta del cantautore De Angelis a Reggio

Il cantautore Edoardo De Angelis arriva per la prima volta a Reggio con una serata dal vivo, di impegno e responsabilità civile, sul tema della violenza di genere. L’appuntamento è per sabato alle 21, nello spazio My.Love.Loft in via Statuto 12, hub post-industriale riconvertito al bello, divenuto centro di confronto cittadino e punto d’incontro di artisti e artigiani.

La serata ospiterà il recital ‘Anna ha visto la luna’, a favore di Nondasola, associazione che gestisce il centro antiviolenza di Reggio e che accoglie ogni anno circa 350 donne, le sostiene nei percorsi di uscita da relazioni violente, le ospita insieme a figlie e figli, affiancandole nel riprogettare le proprie vite (info, 377 3812793).

"Anna è la ragazza che salutiamo al mattino, incrociata al portone - spiega Edoardo De Angelis - è la fioraia, la barista, la sedicenne nera costretta a vendersi, è nostra madre, nostra sorella, compagna". E’ anche la ragazza picchiata a sangue dall’uomo che dice di amarla, continua De Angelis, autore di testi di straordinaria sensibilità in cui si mostrava già molto attento al tema. E’ la donna che trema, la donna sfigurata dall’acido, la bambina africana alla quale vengono escissi i genitali, è Maria in fuga dall’Egitto, è la sorgente della nostra vita, è bellezza, pazienza, fantasia, coraggio: è la completezza del nostro essere.

In questo evento multimediale - pensato perché sia riconfermata ogni giorno dell’anno la ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – risaltano le voci della letteratura e della poesia, raccolte insieme come un cestino di fiori per tutte le donne, alle quali non siamo mai sufficientemente riconoscenti.

Lara Maria Ferrari