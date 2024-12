La prima volta di Correggio. Febbio-ciaspole

Diversi gli eventi nel Reggiano per attendere in compagnia il nuovo anno. Stasera alle 18 si rinnova la tradizionale festa con il rogo del Vecchione, che anticipa i tanti veglioni in programma un po’ in tutta la provincia. Il ritrovo è per tutti in centro a Castelnovo Sotto, con gli organizzatori che offrono ai presenti una bella tazza di cioccolata calda. Il fantoccio di cartapesta, alto dieci metri, è costruito dai volontari del carnevale del Castlein. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Carnevale Alcastlein, che ogni anno allestisce l’omonimo storico Carnevale castelnovese e che non perde l’occasione per mettere in mostra la propria creatività.

Il veglione di San Silvestro a Correggio è una assoluta novità. Stasera dalle 22,30 c’è "Happy New Year, Correggio!" con eventi promossi dai bar del centro storico, fino agli ospiti come dj Mitch di Radio 105, dj Toky di Virgin e Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, a dare voce e ritmo all’evento. Completamente a ingresso libero, lo spettacolo accompagna il pubblico ben oltre la mezzanotte e l’ingresso nel 2025. Alcune raccomandazioni: nell’area della manifestazione saranno vietati i botti, così come l’accesso a bottiglie e bicchieri di vetro. Si potranno utilizzare i bicchieri "riciclabili" messi a disposizione dal Comune tramite il versamento di una cauzione che verrà restituita riconsegnando il bicchiere dopo l’uso.

A Castellarano il Capodanno dalle 22,30 in piazza XX Luglio, con fuochi d’artificio alla mezzanotte. All’area feste di Cavriago veglione con cena e musica animata da dj Bonvi. E a Febbio (Villa Minozzo), la tradizionale Ciaspolata con ritrovo alle 17,30 al Bistrot Alpe di Cusna, partenza alle 18, rientro alle 20,30 per il cenone, brindisi, fuochi d’artificio e musica.

Info: 340-2279205.