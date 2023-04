La prima volta di Fratelli d’Italia

La lista di centrodestra "Insieme per Castelnovo", in campo per il voto comunale di metà maggio a Castelnovo Sotto, guidata dal candidato sindaco Roberto Cocconi, si è presentata l’altra sera al Temple Pub, in paese. Con il segretario provinciale di Fdi, Alessandro Aragona, e il responsabile enti locali dello stesso partito, Paolo Savina, erano presenti pure i candidati di Fdi: Alice Barone, Daniele Ferrari e Angela Lusoli.

"Per la prima volta Fratelli d’Italia avrà esponenti in corsa per un seggio da consigliere nel Comune di Castelnovo Sotto. E’ il segno del profondo radicamento che la compagine politica sta avendo anche nel territorio reggiano, in comuni storicamente considerati dei feudi della sinistra", hanno detto i relatori. E domattina candidati sindaco e consiglieri incontrano i cittadini in piazza Prampolini, al banchetto che resta aperto fino alle 13.