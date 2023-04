La primaria di Arceto in festa Si celebra il secolo di vita

Una giornata, quella di oggi, che celebra i 100 anni della scuola primaria Rita Levi Montalcini di Arceto, inaugurata nell’ottobre 1922. Vari gli eventi che si sono susseguiti in questi mesi per onorare il centenario: convegni, testimonianze e progetti hanno visto come protagonisti gli alunni e cittadini della frazione. Tante occasioni per confrontarsi e riflettere sul valore della scuola nel tempo e territorio. Oggi la festa dove i 307 alunni delle 15 classi presenteranno nel cortile del castello di Arceto uno spettacolo unico nel suo genere. Guidati dalle sapienti mani di Giulia e Marco della Sonus Academy che li hanno accompagnati per varie settimane in un progetto di musica e percussioni, si esibiranno in brani che faranno vibrare di ritmo ed energia tutta la platea. Seguirà il taglio del nastro alla presenza della dirigente scolastica Antonella Cattani e autorità del Comune con inaugurazione mostra ‘100 anni della nostra vita’ allestita nelle sale del castello. Verranno esposti elaborati dei bambini che illustrano la scuola del passato e presente. La mostra resterà visitabile nei prossimi due weekend con ciceroni d’eccezione: gli scolari delle quinte. I festeggiamenti oggi continueranno nella sala polivalente col pranzo aperto a tutti.

mat. b.