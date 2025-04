La primaria Garavelli in pensione: "Ma collaborerò a titolo gratuito per formare i nuovi genetisti"

Livia Garavelli, primaria del Santa Maria Nuova, è in pensione da qualche giorno. Operando nell’ambito della dura realtà di malattie e disabilità infantili, in 40 anni di cura e ricerca in arcispedale, la nota professionista reggiana ha confortato migliaia di coppie seguendo i loro figli e fornendo le opportune sicurezze per i familiari consanguinei. Lo studio genetico è oggi fondamentale per la scoperta di malattie e delle relative terapie. Garavelli, apprezzata per le sue attività svolte non solo in ambito strettamente sanitario (prezioso, ad esempio, il suo contributo di idee per il Mire, ospedale della donna e del bambino), è tra i principali artefici, nella nostra provincia, della genetica al letto del paziente. Direttrice della struttura operativa complessa di genetica medica, ha intuito come la letteratura internazionale di settore colga nel segno esaltando la necessità di stretta collaborazione tra clinica e laboratorio quale unica strada per offrire ai pazienti con malattie genetiche rare la migliore efficacia con l’obiettivo primario di una diagnosi corretta. La pediatra e genetista ha dedicato la sua vita professionale alle malattie rare, più di 7.000 gravi patologie spesso invalidanti, l’80% delle quali è appunto di origine genetica e si manifesta per il 70% in età pediatrica.

Dottoressa Garavelli, come si presenta nel bambino una patologia genetica?

"I segni di sospetto sono problemi di accrescimento, malformazioni congenite, disabilità intellettiva".

Quanti sono i casi a Reggio?

"Se consideriamo che l’incidenza delle anomalie congenite in epoca neonatale è del 2-3%, la provincia di Reggio fa registrare 100–150 nuovi casi all’anno che necessitano di essere indagati come possibili malattie rare. Circa il 30% dei pazienti è accolto al Santa Maria da fuori provincia. Le malattie rare sono due milioni in Italia, trenta milioni in Europa".

Come vengono seguiti i piccoli pazienti?

"Quando c’è il sospetto di malattia rara si eseguono gli opportuni esami, spesso complessi e costosi. La precocità della diagnosi, frutto di un approccio sempre multidisciplinare, amplifica notevolmente i benefici. L’analisi genetica può determinare quale mutazione è responsabile della patologia ed è di rilevante importanza: per il paziente anche ai fini di un trattamento presintomatico di complicazioni e disabilità prevedibili nonchè per eliminare indagini e ricoveri non necessari, ma anche per i genitori e i familiari consanguinei per definire ad esempio rischi di ricorrenza e per una pianificazione riproduttiva. Fatta la diagnosi, segue la fase assistenziale che comporta esami periodici eseguiti in genere ambulatoriamente nel day hospital unificato del dipartimento materno-infantile".

Malattia rara è sinonimo di guarigione impossibile?

"No. Conforta l’avanzare di terapie geniche innovative, già approvate per alcune patologie o ancora in studio con trial clinici internazionali. La terapia genica dell’acondroplasia (il nanismo), ad esempio, sta dando buoni risultati".

La genetica porta sempre alla diagnosi?

"Purtroppo no. Circa il 60% delle malattie rare resta orfano di diagnosi. Uno studioso del calibro del professor Bruno Dallapiccola dell’ospedale Bambino Gesù di Roma ha coinvolto anche la Genetica medica reggiana in un progetto di rete nazionale ambulatoriale di ascolto e presa in carico proprio dei malati in attesa di diagnosi. È anche per questo che l’Ausl mi ha offerto una collaborazione a titolo gratuito in base alla quale, per contratto, continuerò a frequentare il reparto ospedaliero anche come componente del gruppo tecnico regionale malattie rare, per la formazione di genetisti specializzandi e per seguire alcuni progetti, tra i quali il prestigioso ’Ern Ithaca’, network europeo per attività di ricerca e assistenziali nell’ambito delle malattie rare".

Occuparsi di malattie spesso “orfane” di diagnosi può essere motivo di frustrazione per chi si occupa di genetica?

"Per il medico la frustrazione non esiste. È motivo invece di frustrazione per il genitore avere un bimbo malato senza sapere perché".

Dottoressa, ora nominata anche cavaliere, lei è stata una pallavolista di valore, presidente del Rotary Terra di Matilde, è ricercatrice accanita. Come ha conciliato tutti i suoi impegni?

"Con la dedizione che mi ha permesso anche di avere una bella famiglia. Gli impegni però non mi hanno consentito di proseguire l’attività sportiva. Ho praticato il volley per 5 anni in serie A, nella mitica Nelsen. Pensi, le mie compagne ed io ci siamo piazzate per quattro volte al secondo posto. Lì sì che mi divertivo...".