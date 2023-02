La primavera è tutta rosa tra donne e Giro

Torna a Scandiano il calendario primaverile dedicato alle donne, in corrispondenza con la festa dell’otto marzo, ideato, con il coordinamento del Comune, da tanti soggetti sensibili e attenti ad una tematica così importante come la tutela dei diritti delle donne. Eventi promossi con la partecipazione di commissione pari opportunità, Auser, Cisl e Spi Cgil insieme a Ater Fondazione, cinema teatro Boiardo, biblioteca Salvemini, Libera, Coop Sociale Base, circolo Bisamar, circolo Le Ciminiere, Università del Tempo Libero, Jaima Saharawi e Coop Alleanza 3.0. "Un ricco programma – spiega la vicesindaca e assessore alle pari opportunità Elisa Davoli (nella foto) – quello costruito quest’anno che ha un accento anche sportivo vista la concomitanza della partenza di tappa del Giro d’Italia che abbiamo voluto vedere declinato al femminile con alcune storie davvero interessanti. Voglio ringraziare tutte le associazioni e realtà che hanno scelto di confermare l’impegno per un calendario a cui teniamo moltissimo". Prima iniziativa di ‘Primaveramente’ il 5 marzo ore 12.30 al circolo Le Ciminiere a Ca’ de’ Caroli con un pranzo in collaborazione con Jaima Sahrawi. Sul sito internet di Scandiano sono riportati tutti gli eventi fino al 30 marzo.

m. b.