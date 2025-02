La Primavera ha fame di vittorie

Primavera a caccia della vittoria perduta. Alle 14,30 è l’11 di mister Turrini ad aprire il week end del settore giovanile della Reggiana, ospitando a Montecchio il Cittadella e provando a migliorare il penultimo posto attuale. Domani si comincia alle 10 al "Cimurri" con la sfida tra Reggiana e Bologna Under 14, seguita alle 12,30 da quella Under 13; l’Under 17, alle 11, fa visita al Sassuolo, mentre Under 16 e Under 15 giocano, rispettivamente alle 13 e alle 17,15, sul campo del Torino. Per l’attività di base, domani alle 11,30 duplice amichevole col Bologna, in trasferta, per Under 10 e Under 9.