"La priorità: agevolazioni ai poveri"

Il consiglio comunale di Rio Saliceto ha approvato il bilancio preventivo per il periodo 2024-2026. Invariati i costi dei servizi, tasse locali per famiglie e imprese, mantenendo pure le agevolazioni e le riduzioni previste in base al reddito. E si registrano pure maggiori risorse all’Unione Comuni per la sicurezza (quasi 200 mila euro, per un +9% ) con il mantenimento della quota per le politiche sociali, per quasi 150 mila euro. Occorre però far fronte al previsto aumento dei costi per le utenze, per centomila euro in più, con una spesa di rimborso prestiti in aumento di 35 mila euro rispetto al 2023.

"Fra le nostre priorità – sottolineano il sindaco Lucio Malavasi e il vice Luca Brex – non va dimenticato il costante lavoro per riconfermare l’agevolazione della Tarip per i nuclei familiare meno abbienti. E poi le agevolazioni sul conferimento di oggetti al Centro del riuso e la premialità sotto forma di riduzione Tari per chi smaltisce rifiuti Raee al centro di raccolta".

Fra gli investimenti figurano il piano di rigenerazione urbana del centro Delfino, per 2 milioni di euro, la nuova mensa scolastica, la digitalizzazione dell’ente pubblico locale, la riqualificazione del campo sportivo, la rotatoria di via Fossatelli, sperando di potervi aggiungere anche gli interventi necessari alla palestra comunale e alla scuola d’infanzia. Nei prossimi giorni sarà fissata la data per una pubblica assemblea in cui illustrare ai cittadini i contenuti del bilancio approvato dal consiglio comunale.

Antonio Lecci