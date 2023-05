La Pro loco chiude in attivo Ecco i soldi andati in beneficenza

La Pro loco di San Martino in Rio, nell’assemblea presieduta da Uber Barbieri alla sala d’Aragona della Rocca Estense, ha approvato il bilancio 2022.

L’avanzo d’esercizio al netto delle erogazioni liberali e degli ammortamenti ammonta a 4.613 euro. L’ente non ha scopo di lucro e l’avanzo di gestione sarà utilizzato per l’attività civiche e solidali. I soci sono 192, ai quali si aggiungono 66 volontari non soci.

L’avanzo conseguito è il risultato dei proventi degli incassi delle feste organizzate dall’associazione, in particolar modo da eventi come Ciccioli in Piasa, Lune in Rocca, Festa Pigiatura, Festa San Martein ed eventi minori. Un risultato che ha permesso alla Pro loco di destinare somme in beneficenza per quasi 16 mila euro.

Seimila euro sono andati all’Auser, altri quattromila a Curare onlus, tremila alla Protezione civile San Genesio, 1.500 all’Anffas, 700 alla scuola materna Regina Pacis e 600 euro alla cooperativa Bucaneve.

"Nel bilancio 2022 – commenta il presidente Barbieri – sono contenuti numeri che hanno un grande valore perché segnalano azioni di reale solidarietà verso la collettività. Risultati possibili grazie al lavoro gratuito di soci e volontari, i quali hanno offerto la loro preziosa disponibilità. A loro va il nostro ringraziamento, invitando tutti a continuare il percorso".