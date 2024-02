La Pro Loco del paese compie 35 anni: tante le iniziative

La Pro loco di Brescello compie 35 anni. La stessa età dell’ormai noto museo dedicato a Peppone e don Camillo, in centro al paese, visitato da migliaia di turisti che arrivano anche dall’estero per vedere direttamente i luoghi scelti per i film tratti dalle storie di Giovannino Guareschi. La Pro loco sta lavorando proprio per mantenere vivo il ricordo del celebre scrittore, "papà" dei personaggi del Mondo Piccolo, tra pubblicazioni, incontri e celebrazioni varie. L’associazione turistica brescellese, in vista del Meeting di Rimini dedicato all’amicizia tra i popoli, sta preparando la pubblicazione "In dialogo con Cristo, la lezione di don Camillo", con un chiaro riferimento al Crocifisso parlante dei film, conservato nella chiesa parrocchiale di Santa Maria nascente, che viene portato in processione a settembre, dal centro storico fino al fiume Po. E poi convegni e mostre per il mezzo secolo dalla morte di Gino Cervi, la celebrazione dell’anniversario di nascita di Guareschi, il primo maggio, una mostra in una parrocchia bergamasca, fino all’allestimento di una proiezione speciale per i 70 anni del film "Don Camillo e l’onorevole Peppone", previsto l’anno prossimo. Resta comunque l’attività svolta all’interno del paese, con iniziative espositive e ricreative da offrire ai turisti, in particolare nei fine settimana, fino ai tradizionali appuntamenti con le feste, le sagre, fiere e il classico festival del cinema, che ormai da anni si svolge nel mese di giugno.