La Pro loco di Cortogno e Atc 3 Collina donano quattromila euro alla Medicina nucleare

Come ogni anno la Pro loco di Cortogno, in collaborazione con l’Atc3 RE (Ambito Territoriale Caccia Re 3 Collina), ha donato 4mila euro alla Struttura complessa di medicina nucleare del Santa Maria Nuova di Reggio, importo raccolto nelle iniziative di volontariato promesse dalla stessa Pro loco. La donazione consentirà l’acquisto di una centrifuga refrigerata, un’apparecchiatura preziosa per le attività di ricerca sui nuovi radio-traccianti e radiofarmaci. Il direttore della struttura, Annibale Versari, ha dichiarato che la centrifuga sarà utilizzata negli studi di Fase 1, che hanno l’obiettivo di testare la sicurezza di nuovi farmaci in patologie per le quali non ci sono opzioni terapeutiche efficaci. In Italia, esistono solo due centri autorizzati da Aifa a svolgere i test di cui uno a Reggio. Alla consegna dell’assegno hanno preso parte il presidente della Atc Re 3 Collina, Silvano Domenichini, il vicepresidente Oliviero Amovilli e la volontaria della Pro Loco di Cortogno, Adriana Valli; presenti da parte della struttura ospedaliera, oltre al direttore Versari, i membri del settore, Angelina Filice e Simona Cola, il direttore scientifico dell’Irccs, Antonino Neri, Maddalena Santangelo direzione medica, la responsabile del Trial Office, Eleonora Ferretti, l’endocrinologo Michele Zini e l’anatomo-patologo Riccardo Valli.

s.b.