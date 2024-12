La Pro Loco di Marola mette tutti a tavola

Per la Pro Loco di Marola si è concluso un 2024 da premio, festeggiato pochi giorni fa con la cena dei volontari che hanno animato la sessantesima edizione della Festa della Castagna. Al termine del momento conviviale, Paola Bertolini, consigliera nazionale Unpli (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) ha consegnato la bandiera di "Sagra di qualità" ritirata a Roma nei giorni scorsi. Una consegna speciale, in quanto Paola Bertolini, già socia della Pro Loco di Marola e già Presidente provinciale Unpli Reggio Emilia, si trova ora ai vertici del comitato nazionale. Votata per acclamazione assieme al Presidente provinciale di Bologna e vicepresidente regionale Claudio Forlani nella assemblea elettiva svoltasi a Bologna sabato 12 ottobre, Paola Bertolini va a ricoprire la carica di consigliera nazionale Unpli rappresentando così non solo la nostra regione ma anche la nostra provincia che per la prima volta vede un suo esponente ricoprire un ruolo nazionale, portando non solo le istanze regionali ma anche del nostro territorio.

Cesare Corbelli