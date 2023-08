La processione di San Bartolomeo

La comunità parrocchiale di Casina questa sera celebra il patrono San Bartolomeo Apostolo.

Alle 20.30 in chiesa a Casina il parroco don Carlo Castellini presiederà la santa Messa solenne.

Seguirà, terminata la funzione religiosa, la processione per le vie principali del paese montano con la statua del santo.

Sarà anche presente il corpo bandistico di Viano per accompagnare la processione.

Il corpo bandistico vianese proporrà brani religiosi, sempre molto apprezzati dai fedeli.

La serata continuerà poi con un momento conviviale dove sarà offerto gnocco fritto per tutti (offerto gentilmente dai volontari della locale Protezione civile) per concludere dunque in compagnia la giornata dedicata al patrono.

Ogni anno a Casina il 24 agosto tante persone partecipano ai tradizionali festeggiamenti del patrono.

La comunità è infatti molto legata alla celebrazione di San Bartolomeo Apostolo organizzata sempre con impegno dalla parrocchia guidata dal parroco don Carlo. Fondamentale è pure la collaborazione e disponibilità da parte dei laici e volontari attivi durante la serata.

mat. b.