La Procura fa appello, agenti penitenziari accusati di tortura

La Procura di Reggio Emilia e l’avvocato Luca Sebastiani, difensore parte civile per il detenuto vittima del pestaggio subito in carcere il 3 aprile 2023, hanno depositato gli atti di appello contro la sentenza del Gup che il 17 febbraio ha condannato dieci agenti di polizia penitenziaria, non riconoscendo però, diversamente da quanto ipotizzava la pubblica accusa, il reato di tortura, né le lesioni. Risultato: la pena più alta inflitta è stata di due anni, a fronte di richieste del pm Maria Rita Pantani che arrivavano fino a cinque anni e otto mesi.