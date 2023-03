La procura: femminicidio efferato "Ha mentito 16 volte: ergastolo"

"Una speranza a volte indebolisce la coscienza come un vizio". Il pm Maria Rita Pantani cerca di fugare ogni dubbio sul fatto che Juana Cecilia Hazana Loayza abbia la benché minima colpa per aver innescato la sua tragica fine, avvenuta per mano del suo ex Mirko Genco, perchè i loro contatti e incontri sessuali non si erano esauriti dopo che lei lo aveva denunciato per stalking. "Come accade spesso nelle donne, lei aveva la sindrome della crocerossina: vedeva Genco sperando che lui cambiasse e provava attrazione, ma non per questo va colpevolizzata. Rimangono amici di letto, ma lei la notte dell’omicidio ribadì: ‘Non voglio, l’amore è andato’". Al culmine della requisitoria durata oltre due ore, il pm Pantani chiede per Genco l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Nessuna attenuante possibile per lui.

"Lei non ebbe comportamenti provocatori. Non c’era gelosia. Non ci sono scuse - rimarca il pm -. La violenza di Genco è una precisa strategia per dominare la partner ed è una modalità da cui trarre sosoddisfazione. Lei voleva recuperare la sua indipendenza economica e tornare libera, anche di uscire. Lui quella sera volle fare il censore. Lui poteva bere, lei no; lei poteva uscire, lui no". Lui è accusato anche di violenza sessuale per due rapporti avuti con lei nel parco, appena prima di ucciderla. Il pm richiama anche la testimonianza resa da un’altra donna, che in passato conobbe Genco "ed ebbe con lui un rapporto sessuale. Lei gli chiese di smettere, ma lui non si fermò. Poi gli disse che non l’avrebbe denunciato, anche se ci sarebbero stati gli estremi, ma che le loro strade si sarebbero divise, e lui la insultò". Richiama anche la vicenda di una sua ex: "Lo denunciò per maltrattamenti e si salvò andando in comunità".

Parla di pericolosità elevatissima: "Lui è un violento e non è cambiato. Non ha chiesto scusa e non ha empatia per la propria vittima. Lo Stato gli ha concesso troppo: domiciliari, pena sospesa subordinata a un corso per uomini che maltrattano, e queste sono state le conseguenze". Snocciola "sedici menzogne da lui dette per finalità utilitaristiche": "Non è vero che Juana Cecilia quella notte voleva un approccio sessuale con lui. Lei gli scrisse: ‘Mi spiace, non posso ricostruire da capo con uno come te’". Secondo il pm "la bugia più grave è il transfer con la madre di Genco uccisa dal partner e i suoi traumi infantili: non possiamo giustificare tutti quelli che hanno avuto simili problemi". Dice che la sua morte è tragicamente servita: "Per formulare un progetto di legge, bloccato dopo la caduta del governo, perché la pena sospesa sia subordinata all’esecuzione del programma di recupero. E perché sua monito affinché nessun’altra sia vittima di violenza".

Alessandra Codeluppi