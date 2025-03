La prof Cristina Camurri confermata leader del circolo di FdI

Si è svolta l’altra sera all’hotel Portale dei Soli di Rolo il primo congresso di Fratelli d’Italia del locale circolo della Bassa Reggiana, alla presenza del segretario provinciale e consigliere regionale Alessandro Aragona. Durante il congresso è stata riconfermata la presidenza del circolo locale alla professoressa Maria Cristina Camurri. Dirigente provinciale, la Camurri è protagonista da oltre dieci anni della vita politica di Rolo, attiva da tempo come consigliere comunale e come consigliere dell’Unione Pianura Reggiana che coinvolge il distretto correggese. Aragona ha parlato ai tesserati e ai simpatizzanti presenti di vari temi legati alla provincia reggiana, alla Regione, con accenni pure alla politica nazionale ed europea. Aragona, sottolineando "l’importanza di avere persone attive sui territori e la necessità di creare rete con i circoli vicini". Il dirigente provinciale del partito ha inoltre ringraziato la prof. Camurri "per l’impegno e la passione con cui si espone personalmente per sostenere e proporre i valori e gli ideali del centrodestra".

Nella foto: Camurri e Aragona