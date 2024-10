La proposta: "Adotta un negozio"

L’avvocato Maura Catellani, consigliere regionale uscente, confermata dalla Lega come testa di diamante: sarà capolista per Reggio alle elezioni regionali di metà novembre.

"Ha lavorato benissimo e ha un ottimo profilo", sottolinea Roberto Salati che poi specifica che lui non correrà: "Come segretario devo gestire tutto l’aspetto organizzativo e burocratico, situazione incompatibile ad un serio impegno come candidato". Salati non si sbilancia sugli altri 5 nomi della lista, ma spiega i criteri con cui la si sta assemblando: "Oltre a scegliere persone che rappresentino in modo equilibrato il territorio, noi premiamo l’anzianità di militanza ed impegno. La decisione finale la prenderemo nel prossimo direttivo, ma il concetto della meritocrazia interna per noi è molto importante".

Intanto la Catellani lancia ’Adotta un negozio’, una decisa proposta per l’esagono. "Passeggiare nel centro è uno spettacolo sconfortante – dice –. Chi ricorda i giorni d’oro della famosa ‘vasca’ reggiana, con le vie del centro piene di vita e attività, fatica a riconoscere la nostra città. Ora ci troviamo di fronte a serrande abbassate, vetrine vuote, locali deserti".

Attacca poi amministrazioni Pd, che hanno "urbanizzato le periferie costruendo centri commerciali tutti uguali, svuotando il cuore della città". Grande distribuzione, web, mancanza di parcheggi, zona pedonale troppo estesa, problemi di sicurezza: "Una spirale negativa, è necessario dunque cambiare modello". Come? "Offrire sgravi sugli affitti ai commercianti che presentano progetti innovativi, capaci di integrare le nuove tecnologie con la vendita fisica, in linea con la transizione 5.0. Non si tratta solo di creare un sito web, ma di sviluppare piattaforme digitali che supportino l’esperienza d’acquisto in negozio. Vogliamo anche promuovere eventi e manifestazioni che non siano episodiche, ma sostenibili e continuative".

Francesca Chilloni