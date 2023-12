La proposta dei 5 Stelle:: "La piazza resti pedonale"

Una raccolta firme per chiedere la pedonalizzazione di piazza Spallanzani di Scandiano. L’iniziativa è stata lanciata dal Movimento 5 Stelle di Scandiano dopo la recente inaugurazione della riqualificata piazza. Dovrebbero tornare nel 2024 i parcheggi in quanto l’area adesso, per motivi tecnici, è pedonale. Intanto proprio domani il M5S inizierà la raccolta firme: "La recente inaugurazione di piazza Spallanzani, completamente riqualificata e ripavimentata, ha permesso alla comunità scandianese di riscoprire uno dei luoghi più iconici del suo centro storico – dicono dal Movimento 5 Stelle –. La più importante piazza storica si presenta in questi giorni temporaneamente chiusa al traffico. Questa chiusura al passaggio e parcheggio di auto e motoveicoli consente agli scandianesi di vivere la piazza come luogo di incontro e relazione, permette alle famiglie di far giocare i bambini in piena sicurezza e senza i fumi causati dai gas di scarico di auto e moto oltre a favorire l’interscambio e conoscenza tra le persone". Il M5S ritiene dunque che la vocazione naturale della piazza "sia proprio quella di essere vissuta da tutte e tutti indistintamente come luogo di comunità. Comprendiamo i timori dei commercianti e li sosteniamo come parte della comunità, ma siamo convinti che una piazza più vivibile e più adatta ad essere luogo di relazioni sia anche un luogo più attrattivo per la frequentazione degli esercizi commerciali". Il M5S ricorda che a poche decine di metri dal centro storico esistono due parcheggi gratuiti di piazza Prampolini e via Libera. "Riteniamo che la piazza debba rimanere pedonale", sottolineano dal M5S che organizza una raccolta firme per "sensibilizzare l’amministrazione comunale e sollecitarla nel perseguimento di questo obiettivo". Il banchetto si troverà in corso Vallisneri, angolo piazza Spallanzani all’altezza del civico 2/F dalle 9.30 alle 12.30 il sabato (23 e 30 dicembre; 13, 20 e 27 gennaio) e il lunedì (8, 15, 22 e 29 gennaio).

Matteo Barca