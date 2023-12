La proposta di due tredicenni: "Assorbenti gratis nelle scuole, lottiamo contro i pregiudizi"

Installare nelle scuole dei distributori di assorbenti gratuiti. Questa è la proposta di due studentesse di 13 anni della scuola media Aosta di Reggio Emilia, Chiara Vegliante e Stella Joucoux Pisi, che si sono mobilitate per chiederlo all’amministrazione comunale con una mozione popolare. La raccolta firme per sostenerla inizierà questo sabato in piazza Fontanesi, dove si terrà un banchetto dalle 9 alle 13. L’obiettivo è di arrivare alle 300 firme necessarie, di cui 100 già raccolte. Al fianco delle ragazzem saranno in piazza anche i consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli.

"In Italia parlare di mestruazioni è ancora oggetto di pregiudizi e vergogna da parte di chi lo vive", spiegano Chiara Vegliante e Stella Joncoux Pisi. "Questo porta spesso le donne a trattare l’argomento con molta discrezione – proseguono le ragazze –, nonostante sia un fenomeno fisiologico del tutto naturale. La presenza di distributori con assorbenti grauiti all’interno delle scuole contribuirebbe a diminuire lo stigma di cui sopra, renderebbe maggiormente autonome le ragazze in età pubere e giocherebbe un ruolo cruciale nel processo di normalizzazione del fenomeno già a partire dalla giovane età". De Lucia e Aguzzoli, che autenticheranno le firme, tengono a sottolineare: "La period poverty (ossia lo stato di difficoltà economica che impedisce ad alcune ragazze di andare a scuola quando hanno le mestruazioni perché non possono permettersi gli assorbenti) è un problema in tutti i Paesi – spiegano –, e anche se in Italia è stata recentemente abbassata l’Iva dal 22% al 10% sembra che il Governo Meloni stia tornando sui suoi passi". Secondo l’Istat quindi, "il problema continuerà a sussistere per le due milioni e mezzo di donne che versano in povertà assoluta", dicono ancora i civici.

"Sostenere queste due giovani attiviste nella loro battaglia – proseguono – è non soltanto un esercizio per avvicinare i giovani alla gestione dei problemi collettivi ma una azione concreta per tutte le studentesse reggiane che hanno difficoltà a sostenere la spesa per gli assorbenti".