La proposta di Landi: "L’ex Banca d’Italia diventi sede di uffici per un presidio sociale"

Stefano Landi, presidente della camera di commercio unificata ’Emilia’, cosa pensa di quanto accaduto a Capodanno sotto l’Isolato San Rocco dove è ancora attiva la vostra sede di servizi alle imprese?

"La sicurezza è un problema. Non considerarlo tale è un errore. Ma sbaglieremmo a pensare che esista solo in questa zona, l’allarme è in tutta la città".

C’è chi invoca l’esercito.

"Le forze dell’ordine fanno già il massimo e non riescono ad arrivare dappertutto anche in virtù di problematiche riguardanti risorse e organici. In questi giorni di dibattito sul Carlino, mi sono trovato d’accordo con gli intereventi dell’architetto Mauro Severi e del direttore de i Teatri Paolo Cantù".

Su cosa in particolare?

"Sull’inclusione. E sul nodo per me cruciale: riportare i reggiani in centro. Non esiste una colpa di qualcuno e non si può perdere tempo a puntare il dito. Bisogna agire insieme, ognuno per quanto gli compete, per risolvere le problematicità".

Vengo allora sul suo terreno: le imprese.

"Le attività del centro storico stanno soffrendo e devono far fronte ai cambiamenti perché bisogna fare i conti col commercio online. Però c’è tanto da poter migliorare e su cui le istituzioni locali possono lavorare. Noi faremo la nostra parte e come il Comune ha annunciato sostegni alle nuove aperture, anche noi come camera di commercio stiamo studiando modalità di aiuto. Per migliorare la sicurezza serve presidio sociale".

Una proposta in tal senso?

"L’ex Banca d’Italia venga destinata ad uffici che portino gente a popolare di più la piazza".

Cosa va migliorato in centro?

"Credo che una delle priorità della futura Amministrazione, visto che siamo alla vigilia delle elezioni, dovranno essere i parcheggi. Credo che il parcheggio privato interrato in piazza della Vittoria sia stata un’occasione persa per renderlo pubblico. Da reggiano, mi spiace dirlo, ma da quando sono presidente della camera ’Emilia’ frequento molto Parma e Piacenza dove il servizio della sosta funziona meglio. Da noi sembra che parcheggi pubblici sopraelevati o interrati siano un tabù... E poi, la viabilità. L’allargamento della Ztl ha creato un intasamento di tutta la circonvallazione. Reggio ormai è una città in cui non si gira più. Serve maggior progettualità, anche sulle tangenziali: siamo stati i primi a farle, ma poi ci siamo fermati. Ora abbiamo ripreso. Meglio tardi che mai eh...".

