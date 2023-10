La proposta di Salerno: "La Figc obblighi i calciatori a studiare per diventare esempi"

"Si inserisca l’obbligo per i calciatori di andare a scuola fino a 25-26 anni". È la proposta lanciata dal presidente della Reggiana, Carmelo Salerno a margine della conferenza stampa di martedì pomeriggio dove ha parlato a lungo anche di Manolo Portanova, il calciatore ingaggiato dai granata condannato in primo grado a sei anni per stupro di gruppo. "I modelli per i figli devono essere i genitori o il Papa. Non può essere un calciatore", la frase del presidente che ha fatto tanto discutere, ma che era inserita in un contesto dove non ha risparmiato in realtà critiche generali ai calciatori stessi. "Non crediamo che i calciatori debbano essere modelli per i giovani. L’esempio lo devono dare le famiglie e la scuola. È un discorso culturale: nel nostro periodo storico c’è una perdita generale di valori, di degrado culturale e morale sotto ogni punto di vista. Ai miei tempi i modelli erano altri, per i giovani di oggi i modelli sono tiktoker e youtuber. I calciatori si allenano dal mattino al pomeriggio, poi il tempo libero lo passano tra cuffie e telefonini. Per me dovrebbero impegnare il tempo in altro modo e vorrei lanciare una proposta alla Figc: l’obbligo per i calciatori di andare a scuola fino a 25-26 anni. Solo così possiamo trasmettere valori positivi come il nostro capitano Rozzio che studia dopo gli allenamenti per laurearsi".

Salerno era poi tornato sull’ingagio di Portanova. "È stata una scelta sofferta e a lungo meditata. Abbiamo ingaggiato Portanova perché è un giocatore forte. Ed è l’unico giudizio che diamo, su altre questioni non spetta a noi. La nostra verità sarà quella dei giudici, noi facciamo calcio, non scriviamo sentenze". Poi, in risposta alle tante polemiche ha sganciato una frecciata: "Viene sempre invocata la Costituzione quando fa comodo, ma noi siamo a Reggio dove è nata la bandiera che è custode dei valori. E l’articolo 27 dice che ogni cittadino è libero e innocente fino al terzo grado di giudizio. Fino ad allora, ha diritto a lavorare come qualsiasi altro. Se facesse un altro mestiere, lavorerebbe senza polemiche".

Infine, sulla proposta di radiazione o una squalifica di 5 anni in subordine avanzata dalla procura generale sportiva del Coni, il presidente ha poi detto. "Ho visto come la procura federale si è comportata con Fagioli per il calcioscommesse. La squalifica, come dovrebbe sempre essere, è stata non solo punitiva, ma rieducativa. Mi sembrerebbe strano che si condannasse Portanova preventivamente".

