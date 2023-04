"La proposte di legge della Lega sugli affidi non è ricevibile"

In Emilia-Romagna va in scena il copione già visto in Piemonte: si propone una Legge a forte connotazione identitaria sul piano politico, ma pericolosa per i bambini nei contenuti e nelle premesse. Quando si parla di tutela dei minori dovremmo trovarci tutti d’accordo nell’affermare che "il problema reale" è la protezione dei bambini da comportamenti abbandonici, maltrattanti o abusanti. La proposta di Legge della Lega presenta prima di tutto la grave criticità di mettere al centro i ’pretesi’ diritti dei genitori e dei parenti subordinando i diritti dei più piccoli. Ma un approccio eminentemente ’adultocentrico’ non è l’unico problema: la tendenza alla "monetizzazione della responsabilità genitoriale" rafforza una narrazione che non trova riscontro nella realtà: i genitori non diventano maltrattanti o abusanti perché poveri; possono esistere nelle persone fragilità profonde a causa delle quali si rende necessario un sostegno e un accompagnamento significativo nello svolgimento delle funzioni genitoriali affinchè il bambino possa crescere in un contesto adeguato ai suoi bisogni. Allo stesso modo, essere parenti fino al quarto grado di per sé non può essere considerata una garanzia di adeguatezza ad accogliere i bisogni di un bambino abusato.

L’affido non è un problema, come ci racconta la destra, ma una risorsa fondamentale che contribuisce a reggere il nostro sistema di protezione dei minori. L’affido è sempre, per sua natura, temporaneo e finalizzato a un rientro del minore nella famiglia naturale. L’esperienza dell’affido è una esperienza che coinvolge entrambe le famiglie, che accompagna e sostiene e che affonda le sue radici in quel sentimento di solidarietà e accoglienza che rende umane le persone. L’affido è in sostanza la manifestazione della capacità della comunità di prendersi cura di se stessa e un diritto pieno dei bambini fatti oggetto di maltrattamento, abuso o violenza. Non da ultimo esprimo la mia preoccupazione per l’immagine che la proposta di legge restituisce del sistema di protezione dei minori in Italia, un’immagine completamente distorta forse anche per evitare di porre la giusta attenzione al tema della svalutazione delle professionalità ad altissima competenza che operano in questo settore e che meriterebbero una considerazione ben diversa. È al contrario necessario continuare a sostenere il lavoro e l’impegno di tutti coloro che ogni giorno operano per la protezione dei minori. Una proposta di legge che lascia soli i bambini di fronte alla violenza è irricevibile.

Francesca Bedogni

(sindaca di Cavriago)