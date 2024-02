La protesta degli agricoltori pro-diga a Sanremo

I pro-diga della Val d’Enza davanti al Teatro Ariston e nelle vicinanze del palco esterno del Festival di Sanremo ieri, sotto una pioggia torrenziale, hanno aggiunto un’ulteriore declinazione politica alla protesta degli agricoltori. Dopo l’incontro al ministero delle Politiche agricole, la mobilitazione di "Riscatto Agricolo" non è rientrata e sono rimasti i presidi con i trattori a Roma e a Sanremo. Ai manifestanti parcheggiati alle porte della cittadina ligure, si è aggiunta ieri mattina una delegazione reggiana partita in mattinata da Cavriago. Presenti Umberto Beltrami, presidente del Consorzio La Culla (riunisce 6 dei 7 caseifici di Bibbiano, comune leader assoluto nella produzione di Parmigiano Reggiano); Lino Franzini, presidente della municipalità di Ramiseto e del "Comitato amici diga"; Mattia Reggiani, presidente dell’associazione dei 10 consorzi irrigui privati reggiani, e Luciano Catellani, allevatore e componente di minoranza del cda della Bonifica Emilia Centrale. "Purtroppo il presidio dei trattori dal lungomare di Sanremo è stato sgomberato e spostato alle porte della cittadina – spiega Catellani –. Ma con i nostri cartelli ci siamo mossi più liberamente. Siamo anche stati intervistati davanti al palco esterno. Abbiamo portato le richieste degli allevatori contro questa Europa che, in nome di uno strano ambientalismo, ci propone cibi sintetici contro le produzioni tipiche locali. Produzioni che stiamo difendendo anche chiedendo acqua per sfamare i nostri animali, per irrigare piante che producono ossigeno, per la tutela della salute dei cittadini".

L’allevatore sottolinea: "Penso sia stata una mossa significativa portare anche Reggio e le sue particolarità su questo palcoscenico internazionale". Sui cartelli esposti tra l’altro si leggeva: "Europa Green - Basta vincoli, lasciateci produrre". "Regione Emilia-Romagna: basta ambientalismo Ue, sì diga da 150 milioni di metri cubi #VanghePulite". Si apre ora per la Val d’Enza dell’agricoltura un anno particolare, in cui sarà redatto il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) relativo al progetto della Diga. Il termine della gara d’appalto per l’affidamento dello studio si è chiusa 10 giorni fa.