La protesta degli Alpini: "Niente volontari per il concerto"

"I nostri volontari non presteranno servizio al concerto degli Ac/Dc". A chiudere la porta in faccia in segno di protesta è il presidente della sezione degli Alpini reggiani, Albert Ferrari. Come ad ogni grande evento degli ultimi anni alla Rcf Arena, una trentina di ’penne nere’ – che vantano 1.500 iscritti in tutta la provincia con 12 nuclei di protezione civile – hanno lavorato a titolo gratuito per garantire la sicurezza degli spettatori. Ma per il live che si terrà al campovolo, stavolta non ci saranno. "E potremmo dire ‘no’ anche alla prossima Giareda e alla festa di San Prospero", chiosa Ferrari. Alla base della clamorosa decisione c’è un contenzioso con il Comune di Reggio che ha deciso di sfrattare gli Alpini dalla sede di piazzale Generale Reverberi all’ex Polveriera, dove si sono trasferiti nel ’98 (in precedenza erano stati ai Chiostri di San Pietro e ancor prima alla Caserma Taddei). "Lo scorso 10 ottobre ci hanno detto che dobbiamo lasciare l’edificio – spiega Ferrari – Avevamo chiesto di incontrare l’Amministrazione, ma ci hanno ricevuto solo a fine aprile. Ora dobbiamo sgomberare i locali, per tutto ciò che rappresentiamo e che abbiamo fatto per la città, non ce lo meritiamo. Anche perché per questa sede abbiamo investito oltre 100mila euro per sistemarla e renderla più bella e sicura possibile".

La zona infatti è oggetto di un progetto di riqualificazione che il Comune vuole avviare e portare avanti. Un capannone attiguo è già stato venduto, mentre nella sede degli alpini, l’intenzione sarebbe quella di aprire un centro per l’impiego. "Abbiamo anche avanzato la possibilità di acquistarla – dice Ferrari – Una richiesta che ha spiazzato i dirigenti, senza avere però ottenuto ancora risposte".

Domani sera, gli Alpini si raduneranno nella sede per un’assemblea e sveleranno ulteriori dettagli sulla querelle alla stampa. E daranno vita anche alla cerimonia dell’ammainabandiera, come simbolo di commiato alla sede, nonché di protesta. "Abbiamo bloccato tutte le attività col Comune di Reggio – conclude Ferrari (foto) – Chiaramente in caso di servizi straordinari e calamità naturali siamo a disposizione, ma solo per la gente".

Lo sfratto ha sollevato un polverone e tanti interventi anche politici. Tra i primi a intervenire, Fabrizio Aguzzoli, candidato di Coalizione Civica: "Avevamo fatto un’interrogazione in Consiglio Comunale a riguardo, il 24 marzo scorso. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Non entro in dettagli tecnici, ma da una parte si incensa il mondo del volontariato organizzato, dall’altra lo si sfratta per mere valutazioni ragionieristiche senza avere una proposta valida, fattibile ed efficace in alternativa. Questa direzione va invertita". Tuona anche Alessandro Aragona di Fratelli d’Italia: "Prendiamo atto con sconcerto dello sfratto dell’associazione. L’auspicio è che venga identificata con celerità una nuova sede che possa permettere alle penne nere di proseguire la loro opera di vicinanza e di protezione civile ai cittadini".

Daniele Petrone