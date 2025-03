La protesta degli studenti. Il corteo davanti al polo: "Educateci, non puniteci. Aumenta il disinteresse"

I giovanissimi non ci stanno e fanno sentire la loro voce, contro un modello di scuola che attraversano quotidianamente e che, urlano, non li rappresenta. Ieri mattina, davanti al polo scolastico di via Makallé, si sono ritrovati per scendere in corteo ed esprimere il dissenso. "Educateci, non puniteci", "Soldi alle scuole, non alle armi", ma anche: "Non la vogliamo la vostra sicurezza" e "Non merito la tua condotta", ironizzando sul principio del merito, si leggeva negli striscioni dei manifestanti, con un’esortazione: "Scendi giù, sciopera anche tu", rivolto a chi preferiva non esporsi.

Nel coordinamento Rabun degli studenti di Reggio Emilia, di cui è portavoce Federico Amadei, incontriamo Joy Montagna, 18 anni, dell’Istituto Canossa indirizzo Scienze Umane: "Andiamo contro il tipo di scuola attuale, imposto dal ministro, che reprime, opprime, spinge al silenzio e sottomette. Non solo studentesse e studenti, ma anche professori, come dimostra il caso Cristian Raimo, sanzionato dalle istituzioni soltanto per aver espresso dissenso nei confronti del modello scolastico Valditara".

La protesta si estende anche ai provvedimenti adottati in caso di voto pari a 6 nel comportamento, che comporta la sospensione del giudizio e l’assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva, mentre il non conseguimento del 9 o voto superiore non permette di accedere alla fascia massima dei crediti per l’esame di Stato. I manifestanti si sono mossi in direzione del centro, inneggiando la propria lotta al megafono, fra musica e bandiere, formando un piccolo presidio davanti all’Istituto Chierici.

"Si mira all’alienazione dello studente – dicono i ragazzi –, provocando l’aumento progressivo di un disinteresse collettivo, il cui scopo è rendere le persone sempre più isolate da ciò che le circonda e, soprattutto, creare individui che possano seguire l’interesse di chi ci governa, partendo dalla sfera studentesca, attraverso misure sempre più restrittive e autoritarie".

Tra le preoccupazioni più grandi dei giovani, un sistema scolastico che secondo loro non rifletterebbe il vero obiettivo della scuola, ovvero formare gli studenti al pensiero critico, ma che avrebbe invece il fine di educare i giovani a valori conservatori e al rispetto acritico e dogmatico di qualsiasi forma di autorità, scolastiche, familiari, istituzionali. Principale bersaglio ministro Valditara e il suo "sistema punitivo", l’indirizzo del Made in Italy, la riforma del 4+2 su tecnici e professionali, i tagli al personale scolastico e le sanzioni in aumento, che tutti insieme mostrerebbero, a detta della rappresentanza della popolazione studentesca, "che il nostro ministro non ascolta le vere rivendicazioni degli studenti e che, ignorandole, pone il focus sul punire chi dissente al suo programma di educazione all’obbedienza".

Fra le principali paure espresse dai ragazzi c’è quella per una "funzione di controllo" che sarebbe espletata anche da piattaforme come il registro elettronico, attraverso la notifica dei movimenti degli studenti a istituzioni e familiari. Anche Unica, nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è nel mirino, poiché contribuirebbe a un modello di controllo che, gridano gli studenti, riflette quello che l’attuale governo sta cercando di costruire sulla società intera nelle misure securitarie e antidemocratiche del Ddl sicurezza e zone rosse. E mentre i giovani attivisti sfilano all’incrocio di viale Isonzo una signora mormora: "Almeno loro ci provano a fare qualcosa".