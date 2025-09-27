La protesta dei cittadini: "Via Antica resta chiusa. Promesse non rispettate"

"Segnaliamo la grave inadempienza del Comune di Reggio e della Regione". A tre anni dalla soppressione della fermata della ferrovia Reggio-Ciano e della chiusura del passaggio a livello di via Antica/via Cantonazzo, avvenuta nell’ottobre 2022, la questione è ancora al centro delle richieste dei residenti di Codemondo. Per voce di Manuela Panciroli e Ivaldo Casali, lamentano la mancata riapertura della strada tra Reggio e Cavriago, e il non ancora avvenuto ripristino della fermata, nonostante la petizione (1.500 firme) e le prese di posizione del Consiglio comunale di Reggio e nell’Assemblea regionale. La vicenda era approdata nelle due sedi istituzionali. Nel dicembre 2024 Sala del Tricolore aveva approvato all’unanimità una mozione di Fd’I e il connesso Odg integrativo della maggioranza, che impegnava l’amministrazione. Pochi mesi dopo, nel marzo 2025, anche l’Assemblea Legislativa regionale aveva votato con ampio consenso un ordine del giorno del meloniano Alessandro Aragona che ribadiva gli stessi obiettivi. "Gli atti deliberativi non hanno avuto seguito". La Giunta regionale era stata impegnata ad avviare un confronto con Fer per riattivare la fermata e di predisporre uno studio di fattibilità sulla riapertura della strada, ma "a oggi, nulla di quanto stabilito risulta realizzato. Intanto la chiusura di via Antica, decisa senza preavviso nel 2022, continua a creare disagi alla viabilità locale, mentre l’assenza del treno priva il quartiere di un servizio ritenuto fondamentale".