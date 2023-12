La protesta dei genitori: "Ai bimbi due formaggini al posto del pasto caldo"

"Il cestino sostitutivo del menù di oggi? Inadeguato al costo". Lo afferma un gruppo di genitori della scuola primaria "Calvino" di Reggio, in seguito alla comunicazione dell’Istituto Comprensivo che, a causa di uno sciopero nazionale del settore della Ristorazione collettiva e commerciale, per la giornata di oggi ai bambini sarebbe stato servito un cestino sostitutivo del pranzo allo stesso prezzo del pasto completo.

"I bimbi devono uscire alle 14 invece che alle 16, con pranzo compreso - spiegano i genitori - e ci è stato comunicato che avrebbero ricevuto solo un cestino con roba ridicola, per lo stesso prezzo del pranzo. Abbiamo fatto presente che non siamo contenti del contenuto del menù, chiedendo almeno uno sconto sul costo, ma la risposta è stata sconcertante. Ci hanno scritto che l’apporto calorico complessivo del cestino è lo stesso; per noi, invece, il rapporto contenuto-prezzo è inadeguato".

Stando alla comunicazione ricevuta dai genitori, il cestino sostitutivo dovrebbe contenere "due pacchetti di crackers, due formaggini Bel Paese, un budino al cacao, un pacchetto di grissini e frutta fresca", inoltre "la merenda latte e biscotti". "Siamo abbastanza arrabbiati - sottolineano -, le nostre rimostranze non hanno sortito alcun effetto, Cirfood si sente forte del potere del monopolio. Ci sentiamo presi in giro".

L’amministrazione comunale precisa di aver attivato "le procedure previste per evitare l’interruzione di un pubblico servizio e fornire a tutti i bambini iscritti alle scuole primarie a tempo pieno il menù previsto per queste occasioni, confezionabile e consegnabile capillarmente anche nella previsione di un’adesione massiccia allo sciopero".

"Si tratta di un pasto freddo - precisa poi -, analogo a quello che abitualmente Cirfood distribuisce in occasioni di uscite o gite di una giornata a tutte le scuole. Il menù alternativo è stato valutato positivamente dal 72% dei genitori intervistati nell’ultima indagine. Dal punto di vista dei costi la ditta applica al Comune la stessa tariffa: risulta infatti meno dispendioso dal punto di vista della materia prima fornita e dei costi di cucinatura, ma più costoso per quanto riguarda il confezionamento".

