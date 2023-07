La protesta dei ‘monoliti’ "Anti-estetici e pericolosi"

"Non solo esteticamente non si possono vedere, ma sono anche pericolosi". Roberta Casoli esce per un attimo dal suo negozio Personal Shopper, in via Guido da Castello, per commentare gli ultimi arrivi di arredo urbano, posizionati attorno al pilomat all’incrocio con via San Pietro Martire. Dei "monoliti", così li definisce, a scopo di "barriera architettonica" per un dispositivo "che non funziona mai e tra l’altro richiede continua manutenzione, mentre basterebbe come in altre città mettere una telecamera a zona, e vedrai che alla terza multa la gente di qui non passa più in auto. Da quando hanno messo il pilomat ho già dovuto chiamare l’ambulanza tre o quattro volte, perché chi va in bici, o anche gli anziani, rischia davvero di cadere e farsi male. Arrivando in bici dalla via Emilia, per esempio, non c’è nessuna segnaletica ed è facile che non ci si accorga del pilomat che sale. E ora i ‘monoliti’. Uno era piazzato proprio davanti alla mia vetrina, un altro veniva già usato come posacenere. Mi piacerebbe che qualcuno dall’Amministrazione mi spiegasse...".

g.ben.