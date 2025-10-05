La protesta del comitato Re.Re: "Bivacchi in stazione insostenibili"

"I bivacchi in stazione sono diventati insostenibili. Ma la giunta Massari ignora i problemi della città e del quartiere". L’attacco frontale all’Amministrazione arriva da Re.Re, la rete residenti del quartiere stazione.

"C’è una delinquenza dilagante a Reggio, ma le istituzioni sono immobili e Reggio tradita dalle promesse – tuonano Alfeo Montanari e Stefano Peterlini del comitato – Viviamo da tempo immemore una situazione insostenibile nell’area della stazione ferroviaria. Tra bivacchi, spaccio a cielo aperto e risse quotidiane, il quartiere è ormai diventato una zona franca dove la legalità sembra non avere cittadinanza. Eppure, di fronte a questo degrado che offende la città intera, la giunta tutta, guidata dal sindaco Massari, sceglie la strada più comoda: girarsi dall’altra parte".

Il Comitato Re.Re, in prima linea da tempo, ha più volte denunciato con forza la gravità dello scenario, chiedendo interventi immediati e concreti. "Ma dalle stanze del potere comunale – dicono – non è arrivata risposta, se non vaghe dichiarazioni di facciata, incapaci di tradursi in azioni reali atte a dare respiro a questa zona. Emblematica la vicenda della presenza dell’Esercito impegnato con l’operazione “Strade Sicure”, inizialmente previsto in esclusiva per l’area stazione. Una scelta logica, necessaria e attesa dai cittadini. Ma, inspiegabilmente, quel presidio è stato trasformato da postazione fissa a “dinamica”, lasciando di fatto il quartiere nuovamente ostaggio di criminalità e degrado. Una decisione che non può essere liquidata come “errore tattico”: la sensazione diffusa è che si tratti di una precisa volontà politica quella di non affrontare i problemi".

Infine concludono: "La domanda, a questo punto, è inevitabile: siamo davanti a incapacità amministrativa o a un calcolato disinteresse? Qualunque sia la risposta, il risultato non cambia: una città abbandonata, e una giunta che sembra aver smarrito il senso stesso del suo mandato".