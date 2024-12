La protesta delle tute blu comincia dall’Interpump

Due mesi di scioperi a sorpresa per il contratto nazionale dichiarati dai delegati di Fim Fiom Uilm nelle fabbriche metalmeccaniche della provincia reggiana, nei mesi di dicembre e gennaio.

"Sarà uno sciopero diffuso - dichiarano le tute blu reggiane di Cgil Cisl Uil - perché riteniamo che le aziende reggiane possano esercitare un ruolo costruttivo per il rinnovo del contratto nazionale".

Ieri il fischietto delle Rsu Fiom dell’Interpump ha suonato l’inizio del primo sciopero aziendale a sorpresa per il contratto nazionale della nostra provincia, "con un’adesione quasi totale delle operaie e degli operai della sala macchine e dei montaggi degli stabilimenti produttivi di Calerno", sottolineano dalla Cgil.

Il piazzale dell’azienda si è riempito di lavoratori alle 10.30 di questa mattina e per un’ora è stato teatro della protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della capogruppo del Gruppo Interpump, inaugurando le settimane di scioperi che i sindacati dei metalmeccanici avevano promesso due settimane fa nell’Assemblea provinciale al Centro Sociale Pigal, quando 350 delegati delle tre organizzazioni sindacali avevano promesso scioperi a singhiozzo, a scacchiera, a sorpresa, articolati azienda per azienda. "I nostri colleghi vogliono un contratto nazionale dignitoso - affermano i delegati Fiom dell’Interpump - tanto quanto un contratto aziendale di qualità, e per questo continueremo il blocco degli straordinari fino a quando Fim Fiom Uilm nazionali lo riterranno utile".