La protesta di Ospizio, nei guai nove attivisti: Conad li denuncia per danni e invasione

Nove cittadini reggiani, tra cui studenti, lavoratori e pensionati di età compresa tra i 25 e i 77 anni, sono stati querelati per "violenza privata, invasione aggravata e danneggiamento in concorso". La notifica dell’avvio delle indagini è arrivata a seguito della protesta pacifica messa in atto lo scorso 25 febbraio nel quartiere di Ospizio, quando gli attivisti avevano bloccato i lavori di sfalciodelle piante per la costruzione di un nuovo supermercato Conad.

Secondo la ricostruzione dei manifestanti, questi erano entrati nell’area boschiva e si erano seduti di fronte ai mezzi per impedire il taglio della vegetazione. Un’azione che i membri dell’Assemblea nata per difendere il bosco definiscono "rigorosamente non violenta" e che ora, a loro avviso, viene criminalizzata in maniera "sproporzionata". "Sembra incredibile: a Reggio Emilia, cittadini che da mesi sono attivi per proporre un’idea diversa e più sostenibile di città, si vedono trattare come delinquenti. Querelare per un’azione nonviolenta significa voler ignorare il valore civico di questa lotta", affermano i membri dell’Assemblea.

Il gruppo lamenta inoltre la mancata apertura di un dialogo con Conad e le istituzioni. "Abbiamo cercato più volte un contatto con Conad, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Tutti i passaggi istituzionali che abbiamo fatto ci hanno lasciato senza risposte, anche se la mozione ha ricevuto un ampio sostegno popolare, con la petizione lanciata su Change.org che a oggi ha superato le 40.000 adesioni".

L’Assemblea ha annunciato l’avvio di una campagna di crowdfunding per coprire le spese legali dei denunciati e la creazione di un presidio accanto al bosco, a partire da sabato mattina, con l’intento di informare la cittadinanza e favorire il confronto. "Abbiamo bisogno del sostegno di tutta la cittadinanza sensibile a questi temi", spiegano gli attivisti, sottolineando come queste denunce rappresentino "un preoccupante segnale della volontà da parte di Conad di silenziare la protesta". Tuttavia, ribadiscono la volontà di trovare una soluzione condivisa: "Continuiamo a chiedere un incontro pubblico. Queste querele sono quanto di più distante possa esserci dalle policy di vicinanza al territorio e alle persone di cui Conad si fa portatrice. Crediamo che sia possibile salvare il bosco di Ospizio, ma solo con la volontà di tutte le parti in causa".

Anche Andrea Mantovani, 35enne tra i nove attivisti indagati per la protesta, ribadisce il concetto: "Io ero presente il 25 febbraio e tutto si è svolto in modo assolutamente pacifico: ci siamo solo seduti davanti al mezzo che aveva iniziato a falciare gli arbusti". E ancora: "Oltre alla violazione della proprietà privata, sulla quale non c’è molto da dire, per il resto non capisco di cosa siamo stati accusati".

Mantovani si sofferma poi sulle cause della protesta: "I motivi sono tanti. Personalmente faccio attivismo da un po’ e in questo caso sentivo la necessità di ribellarmi a quelle che ritengo delle ingiustizie. In questo come in tantissimi altri casi è stata data la priorità al bene privato a dispetto del bene pubblico. Credo sia sbagliato distruggere uno dei pochi polmoni verdi rimasti a Reggio". Conad, da noi contattata in merito, preferisce non rilasciare dichiarazioni.

