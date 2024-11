La protesta vandalica: "Questo cimitero fa schifo"

Trova che le condizioni dei cimiteri del paese non siano adeguati agli standard di decoro e per manifestazione il pensiero decide di aumentare il presunto degrado con la scritta con spray colorato, oltretutto scrivendo in modo errato la parola chiave della frase. Un gesto vandalico e pure inutile, per denunciare una situazione che andrebbe risolta in modo ben diverso. La visione della scritta ha comprensibilmente provato la reazione di diversi cittadini: "Non possiamo porre rimedio ai problemi della struttura, ma se tutti facessero come me che ogni domenica da undici anni prendo la scopa e pulisco il corridoio davanti alle tombe dei miei cari, daremmo un po’ di decoro in più senza fare troppa fatica", il commento di una donna del paese. E molti altri invitano a sua volta l’autore della scritta a "vergognarsi" - con le lettere al posto giusto.