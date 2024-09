La Provincia alle urne. Nuova lista dei civici

Anche la Provincia di Reggio Emilia, domenica 29 settembre, andrà al voto per eleggere il suo nuovo Consiglio.

Come noto la legge di riordino introdotta nel 2014 ha trasformato le Province in enti di secondo grado, pertanto le elezioni interesseranno esclusivamente (sia come candidati, sia come elettorato) sindaci e consiglieri comunali in carica di tutti i 42 Comuni della Provincia (alla data del 25 agosto, 42 sindaci e 574 consiglieri). In questa tornata elettorale, non è prevista l’elezione anche del presidente della Provincia, che sempre in base alle Legge 56/2014 è prevista ogni 4 anni (Giorgio Zanni è stato eletto nel 2018 e riconfermato nel 2022), non ogni due anni come quella del Consiglio.

In realtà, le ultime elezioni del Consiglio provinciale si erano tenute nel dicembre 2021, ma la scadenza naturale (per altro allora già modificata a causa della pandemia) è stata ulteriormente prolungata per superare la tornata amministrativa dello scorso giugno (in caso di decadenza dal Consiglio comunale, si decade infatti anche dalla eventuale carica di consigliere provinciale).

Rispetto alle elezioni del 2021, gli elettori sono 4 in più (da 612 a 616), mentre 3 dovrebbero rimanere le liste in competizione: oltre a quelle di centrosinistra (Insieme per la Provincia di Reggio Emilia) e centrodestra (Terre reggiane) presenti fin dalle prime ‘nuove’ elezioni del 2014, anche Progetto civico per la Provincia di Reggio Emilia (nel 2021 la terza lista era rappresentata da Provincia progressista).

Queste sono infatti le 3 liste presentate alla scadenza fissata per le 12 di ieri, e che oggi dovranno essere validate dall’Ufficio elettorale che, nel pomeriggio, procederà anche all’estrazione dell’ordine sulla scheda elettorale.

Sempre 12 (il numero è rapportato alla popolazione) i consiglieri provinciali che dovranno essere eletti (nel 2021 Insieme per la Provincia di Reggio Emilia ottenne 9 consiglieri, Terre reggiane 2 e Provincia progressista 1). Per il consigliere provinciale, come noto, non è previsto alcun compenso o gettone di presenza.

Quando e come si vota. I 616 sindaci e consiglieri comunali voteranno dalle 8 alle 20 nell’unico seggio che sarà allestito nella Sala Giunta della Provincia di Reggio Emilia.

L’elezione del Consiglio provinciale – in base alle Legge 56/2014 - avviene con il voto ponderato, ossia l’elettore (sindaco o consigliere comunale) che appartiene ad un Comune con un minor numero di abitanti esprime un voto con un valore inferiore rispetto all’elettore (sindaco o consigliere comunale) di un Comune con un numero maggiore di abitanti. In questa tornata elettorale Il corpo elettorale provinciale di Reggio Emilia è suddiviso in sei fasce demografiche: solo il Comune di Vetto rientra in quella azzurra (fino a 3.000 abitanti), solo il Comune di Reggio Emilia in quella viola (da 100.000 a 250.000 abitanti).