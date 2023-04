La Provincia chiuderà la galleria e tre viadotti

Stanno per partire una serie di lavori per la messa in sicurezza di alcune strade appenniniche particolarmente trafficate per una spesa che si dovrebbe attestare intorno ai 2,2 milioni.

I cantieri dovrebbero essere realizzati da giugno alla galleria Casa Poggioli e nei tre viadotti della Sp 486R, una strada che registra il passaggio nei giorni feriali di circa 30.000 veicoli.

Le quattro infrastrutture che saranno interessate dai lavori, infatti, rientrano tra i 190 chilometri di importanti reti viarie che la Provincia di Reggio Emilia ha ereditato a inizi anni Duemila da Anas. "Stante le accurate analisi effettuate dai tecnici, è necessario intervenire subito con un primo stralcio di lavori fondamentali per garantire la sicurezza soprattutto della galleria di Casa Poggioli – spiegano i Presidenti delle Province di Reggio Emilia e Modena Giorgio Zanni e Fabio Braglia –. Abbiamo avviato un percorso di concertazione con i Comuni. Da giugno, per una durata massima di circa 4 mesi, il tratto dall’incrocio di via Castagnola a Lugo di Baiso fino al termine del viadotto di Saltino della SP 486R di Montefiorino sarà dunque chiuso al transito". Per rendere più agevole e sicuro il traffico su questa arteria, la Provincia di Reggio Emilia ha già stanziato e affidato lavori per circa 85.000 euro dedicati a migliorare e ripristinare la pavimentazione stradale in una dozzina di punti, individuati insieme al Comune di Baiso.

In contemporanea verranno eseguiti anche interventi sui 3 viadotti della Briglia di Lugo, di Saltino e di Cerredolo, per 3 chilometri di estensione totale, che necessitano di interventi per sostituire i giunti di collegamento.

"La galleria Casa Poggioli, con i suoi 400 metri è stata sottoposta ad accurate ispezioni, verifiche e indagini strutturali che hanno evidenziato la necessità di detensionare la calotta: un intervento complesso e urgente che renderà inevitabile per ragioni di sicurezza degli automobilisti e dei lavoratori la chiusura al traffico della galleria", spiega Valerio Bussei, dirigente alle Infrastrutture della Provincia.

"Oltre ai 2,2 milioni attuali – concludono Zanni e Braglia – prevediamo, in futuro, interventi per altri 13,5 milioni di euro per i quali saranno necessari finanziamenti da ministero e regione".