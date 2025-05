La provinciale 15 è un cantiere. Tre milioni per la sicurezza

Lavori sulla Sp 15 del Passo del Lagastrello per un importo di circa 3 milioni di euro, già iniziati sul ponte di rio Goredo, prevista anche la messa in sicurezza di una parete rocciosa a Cecciola. Si tratta di Lavori necessari per aumentare la sicurezza, in particolare dei ponti sulla Sp 15 che dallo Sparavalle porta al confine con la provincia di Massa attraverso il territorio di Ramiseto. I lavori sono iniziati in questi giorni da parte della Provincia di Reggio Emilia sul ponte di rio Goredo e proseguiranno a breve con quelli sul rio Groppolo e quindi sul rio Enzano.

"Si tratta di una serie di interventi particolarmente importanti per garantire la sicurezza e la percorribilità su questa importante via di collegamento verso la Toscana, - spiega il presidente Giorgio Zanni – è la conferma dell’attenzione riservata al nostro Appennino anche con l’apposito fondo straordinario per le manutenzioni stradali che abbiamo istituito nel 2020 utilizzando tutte le risorse economiche locali, nell’attesa di una riforma nazionale che torni a dare la giusta capacità economica alle Province, enti fondamentali nel raccordo, coordinamento e sostegno, soprattutto ai piccoli e medi Comuni, in particolare quelli situati in montagna e nelle aree interne appenniniche". Il primo cantiere partito, riguarda il consolidamento delle travi del ponte su rio Goredo dove, grazie al finanziamento di 950.000 euro (di cui 350.000 euro a carico della Provincia e 600.000 euro del Ministero Infrastrutture e Trasporti), rifacimento del piano viabile e sostituzione delle barriere. Entro giugno partiranno poi i lavori sul ponte sul rio Groppolo al km 13+800 e su Rio Enzano al km 20+000 che comporteranno una spesa di circa 300.000 euro (di cui 160.000 a carico della Provincia e 140.000 del MIT). Seguirà l’intervento sulla parete rocciosa di Cecciola (750.000 euro con fondi Pnrr), la messa in sicurezza di un tratto di Sp 15 con palificazione e installazione di barriere (480.000 euro del MIT). Gli ultimi cantieri, che slitteranno nel 2026, riguardano i ponti su Rio Ricò e Rio Scuro per un importo di oltre 400.000 euro (100.000 euro la Provincia e 300.000 il MIT).

Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Un risultato importante per il nostro territorio reso possibile dalla determinazione e dall’impegno e collaborazione della Provincia con il presidente Zanni, che ringrazio per l’attenzione volta al nostro Appennino".

Settimo Baisi