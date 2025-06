La provinciale Pratissolo-Felina si rifà il trucco grazie a 480mila euro

Provincia e Comune di Viano insieme per un progetto sulla SP7: hanno infatti approvato un accordo di programma per concretizzare una serie di interventi di riordino, messa in sicurezza e riqualificazione urbana lungo la strada provinciale 7 Pratissolo-Felina nel tratto che attraversa il centro abitato di Viano. Un investimento complessivo di 480mila euro (equamente ripartito tra Provincia e Comune) che consentirà di intervenire nei prossimi tre anni per migliorare la sicurezza stradale, ridurre la velocità dei veicoli, tutelare le utenze deboli e valorizzare l’ingresso al paese, anche sotto il profilo urbano e ambientale.

L’operazione prevede l’esecuzione di attraversamenti pedonali protetti, la realizzazione di nuovi marciapiedi e parcheggi, il potenziamento della segnaletica e riqualificazione dell’asse viario in corrispondenza dei principali nodi del paese. I lavori saranno avviati nel 2025 con opere successive nel 2026 e 2027.

Per il presidente della Provincia Giorgio Zanni (foto) questo accordo rappresenta "un modello di collaborazione virtuosa tra enti. Attraverso un confronto costante e una reale sinergia con i Comuni, stiamo costruendo un metodo di lavoro basato sulla corresponsabilità e partecipazione". Il sindaco di Viano Fabrizio Corti esprime soddisfazione per "questo importante intervento che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e qualità urbana nel centro del nostro paese. Un’ulteriore nota positiva è che il primo cantiere sarà attivato già nel 2025: un segnale di attenzione e tempestività verso la nostra comunità".

m.b.