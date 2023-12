La provocazione di don Giuseppe: "Nuovo presepe più incisivo e laico"

Un presepe "spoglio", limitato alla sola capanna, senza persone, senza animali, senza neppure la paglia. È la nuova "provocazione" di don Giuseppe Lusuardi, parroco a Toano, ma conosciuto anche nella Bassa per aver operato a lungo all’Unità pastorale di Poviglio. Don Giuseppe, attraverso la sua pagina social, ha voluto diffondere un messaggio molto particolare, abbinato alla foto di una capanna da presepe, ma senza presepe. "Auguri interessanti con il nuovo presepe più incisivo e laico", dice don Giuseppe. Che poi spiega: "Non contiene animali per evitare accuse di maltrattamenti. Non contiene Maria perché propone l’immagine di una donna prona al patriarcato. Quella del falegname Giuseppe non c’è perché il sindacato non ne autorizza l’uso. Gesù Bambino è stato rimosso perché non ha ancora scelto il suo sesso, se sarà maschio, femmina o qualcos’altro. Non contiene più i Magi, perché potrebbero essere migranti e uno di loro è nero (discriminazione razziale, xenofoba). Non contiene una stella cometa per ridurre impatto ambientale e inquinamento luminoso. Non contiene più un angelo per non offendere gli atei, i musulmani e altre credenze religiose. Infine, abbiamo eliminato la paglia, a causa del rischio di incendio, perché non conforme alla norma europea 69/2023/CZ. È rimasta solo la capanna, realizzata in legno riciclato proveniente da foreste conformi agli standard ambientali Iso, alta esattamente 2.70 metri. Che è il minimo per ottenere l’abitabilità". Un messaggio diventato subito "virale". "Il vuoto della capanna rappresenta anche il nostro vuoto se permettiamo che ci tolgano il Natale, che ci tolgano Gesù. Grazie don", aggiunge Susanna. "Questa è la verità, ci ritroviamo con un vuoto dentro che non sappiamo come colmare". "Un’analisi accurata e intelligente di tante contraddizioni del mondo moderno . Però a casa mia, don, il presepe sarà sempre quello tradizionale". Infine, una riflessione amara di Mariarosa: "Ci siamo proprio ridotti così male. Ma io non mollo, il mio presepe è stracolmo".

Antonio Lecci