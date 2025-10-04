"La pubblica assistenza cerca volontari"

Un appello urgente quello inviato dalla Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra per far fronte alle richieste di trasporti sociali, in costante aumento, soprattutto nell’ultimo periodo. "Stiamo assistendo ad un progressivo ritiro dei volontari pensionati, che hanno dato tanto fino ad oggi, con un contributo importantissimo. E questo sta creando un vuoto importante che dobbiamo. Da tempo l’associazione – dice il presidente Matteo Balugani – ha dovuto inserire anche personale dipendente, ma che non sarà mai sufficiente per coprire tutti i servizi. Ogni giorno ci servono circa trenta persone, tra servizi in ambulanza e trasporti sociali. Per questo stiamo cercando di coinvolgere tutte le forze possibili, per poter dare continuità al nostro servizio, richiamando in particolare pensionati e giovani che potrebbero essere disponibili nei servizi infrasettimanali. La mattina è per noi il momento di maggiore criticità per cui avere nuovi volontari autisti ci darebbe un aiuto importante. Siamo conosciuti molto per il servizio in ambulanza, ma i trasporti sociali hanno sempre maggiore importanza, per cui vogliamo evidenziare che i nuovi volontari potrebbero essere utili in breve tempo nel servizio con macchine e pulmini. Non è obbligatorio svolgere servizi di Emergenza. Mi rivolgo anche alle aziende del territorio, chiedendo se nella loro organizzazione potrebbe essere possibile avere turni o permessi ai lavoratori/volontari, che possano permettere di svolgere il servizio in associazione. Questo ci darebbe una grande mano". Antonio Lecci