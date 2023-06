La Pubblica Assistenza ha 40 anni

Una mostra fotografica organizzata per documentare i quarant’anni di vita della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. L’inaugurazione è in programma per domenica 11 giugno alle 11 nella chiesa della Madonna, spazio espositivo polivalente che si trova in centro storico al paese. A seguire si terrà un pranzo al quale sono invitati volontari ed ex volontari della storica associazione locale. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castelnovo Sotto ed è realizzata in collaborazione con Auser Telefono Amico. L’esposizione sarà visitabile fino al 26 giugno: il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, oltre al lunedì dalle 10 alle 12, nel giorno del mercato ambulante settimanale.

La mostra vuole evidenziare la storia di una associazione locale che è perfettamente integrata nel territorio locale e tra la popolazione, fornendo un servizio essenziale di emergenza, soccorso, assistenza, trasporto e altro ancora, attraverso un folto gruppo di volontari e di operatori della stessa associazione. Una realtà in costante sviluppo, il cui valore è stato confermato anche durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid.