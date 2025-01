"La pubblica assistenza locale in un rinnovato edificio strategico"

È stata inaugurata la ristrutturata sede della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto, di recente sottoposta a lavori che l’hanno resa ancora più funzionale. E ieri mattina, approfittando della presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale, i volontari e gli operatori dell’associazione hanno colto l’occasione per organizzare una breve cerimonia in via Petrarca. L’edificio realizzato negli primi anni Novanta, infatti, è stato riqualificato con interventi di efficientamento per risolvere dei problemi che duravano da qualche tempo. L’inaugurazione era stata prevista in ottobre, ma l’emergenza maltempo aveva costretto al rinvio. "Possiamo dire con orgoglio – ribadisce il presidente della Pubblica assistenza locale, Matteo Balugani – che abbiamo una sede accogliere per i volontari, un edificio strategico per le nostre comunità in quanto svolgiamo un ruolo sociale, favorendo incontri nel grande salone, che può diventare pure centro di accoglienza per sfollati, come sperimentato durante la recente alluvione. Ma la sede rischia di restare un contenitore vuoto se non riusciamo insieme a valorizzare il ruolo importante del volontariato. Per questo credo che le istituzioni e la politica possano avere un ruolo importante in questa situazione".

Alla cerimonia erano presenti pure i sindaci della zona, dirigenti dell’Ausl e dell’Anpas Emilia-Romagna.

