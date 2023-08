La pubblica illuminazione a Rolo diventa più moderna e funzionale: sostituzione lampade

Sono ormai conclusi alcuni importanti lavori di manutenzione a ammodernamento della pubblica illuminazione in alcune strade di Rolo, in particolare in via Garibaldi, nel nuovo parcheggio delle Poste, via Prati, via Villabianca e via Campogrande, all’ingresso del centro abitato. Si tratta di lavori finanziati dal Comune di Rolo utilizzando fondi risparmiati grazie al ribasso d’asta della gara d’appalto degli interventi sulla pubblica illuminazione nella zona industriale. I lavori hanno portato alla sostituzione dei precedenti punti luce con nuove luci a Led, maggiormente ecosostenibili e con una capacità di illuminazione maggiore. Da tempo venivano richiesti questi interventi, anche per migliorare l’aspetto della pubblica sicurezza proprio grazie a una maggiore luminosità, in grado di scoraggiare eventuali malintenzionati e di favorire la sicurezza nella viabilità stradale.