La Punto finisce contro un albero Feriti due giovani stranieri

Due uomini sono rimasti feriti ieri notte in uno schianto in auto, avvenuto in via Campagnola a Correggio, una strada teatro di numerosi incidenti. L’allarme ai soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, è scattato verso le 4,30. In via Campagnola, alle porte del centro abitato di Correggio, sono arrivati gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa con il personale dell’autoinfermieristica. Un’autovettura ha sbandato finendo in un’area privata per poi fermarsi contro un albero, dopo aver danneggiato una siepe. Sono rimasti feriti un nigeriano trentenne e un pakistano di 35 anni, abitanti a Bagnolo e Correggio, portati entrambi in ospedale, ma non in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri di San Martino in Rio per eseguire i rilievi di legge, richiedendo pure accertamenti sullo stato psicofisico del conducente, come da prassi in questi casi.