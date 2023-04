La PuntoSystem aiuta gli studenti a decidere cosa fare da grandi

Aiutare gli studenti a diventare consapevoli dei propri valori e a percepire quello che vorrebbero fare da grandi. E’ questo il "cuore" del progetto di orientamento che ha visto protagonisti i ragazzi di una Quinta dell’indirizzo scientifico del liceo Rinaldo Corso, classe che è stata idealmente "adottata" dalla PuntoSystem di Carpi, impegnata da trent’anni nella consulenza e nell’intermediazione per ogni genere di trasporto non standardizzato. Da 4 anni l’azienda guidata da Carlo e Mario Gorgò collabora con la Osm di Bologna, che fa consulenza per la formazione e la crescita imprenditoriale, e tramite il ramo "Edu" ha realizzato una serie di 4 incontri con i ragazzi, utilizzando le ore di religione messe a disposizione dalla professoressa Roggiani. "Abbiamo coinvolto i ragazzi – spiega Annalisa Querzola, consulente per l’orientamento di Osm Edu – e faremo un incontro finale con le famiglie. Abbiamo fatto domande sul loro futuro, su cosa sia per loro la felicità per sviluppare la consapevolezza del loro potenziale. Ogni studente doveva riconoscere quale fosse il punto di forza di un compagno, lavorando così sull’autostima. Due sono i punti fondamentali del nostro progetto: da una parte c’è il questionario attitudinale tramite cui scoprire le linee della personalità di ognuno, che poi si va ad analizzare insieme con i compagni, e dall’altra l’incontro con gli imprenditori, Carlo e Mario Gorgò in questo caso, che si raccontano e chiedono ai ragazzi cosa cercano dal mondo del lavoro, per capire come poter essere attrattivi come azienda. Lo scopo è quello di avvicinare i giovani e il mondo del lavoro".

Davide Setti