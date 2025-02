La qualità dell’aria. Colonna di fumo nero. Ma Arpae rassicura:: "Livelli sotto al limite"

Una colonna di fumo nero altissima, visibile da tutta la città e per molte ore ha ovviamente messo in agitazione la popolazione sulle ripercussioni riguardo la qualità dell’aria. Aria che, stando ai tanti testimoni e a coloro che sono transitati nell’area, risultava molto pungente anche portando la mascherina, con gli occhi che lacrimavano. In allarme anche i tantissimi residenti della zona dell’ex foro Boario, che hanno visto l’esplosione dalle finestre delle loro case e la fuliggine entrare dalle persiane, oltre ad aver udito gli spaventosi boati delle esplosioni che si sono susseguite durante il rogo.

Ma stando alle risultanze delle prime analisi svolte ieri da Arpae sulle sostanze che si sono sprigionate dall’incendio allo stabilimento Inalca di Reggio Emilia i risultati sarebbero stati confortanti. Le sostanze potenzialmente nocive, formaldeide e acroleina, avrebbero registrato infatti valori "al di sotto del limite di rilevabilità strumentale".

I tecnici dell’agenzia regionale per l’ambiente – otto operatori – hanno effettuato campionamenti istantanei "a sacche", i cui risultati saranno disponibili nei prossimi giorni. Infine sono stati individuati alcuni punti in cui effettuare monitoraggi di più lunga durata con campionatori passivi (24-48 ore) di composti organici volatili. Uno degli strumenti è stato posizionato nel cortile del vicino liceo scientifico ’Moro’ (che conta circa 1.600 studenti) e un secondo in quello di una scuola d’infanzia.

A tranquillizzare sarebbero state anche le previsioni di direzione e intensità dei venti nella zona circostante l’evento, che indicano una "debolissima circolazione" delle sostanze.

La ditta Inalca, colosso della lavorazione delle carni, è in possesso di un’autorizzazione integrata ambientale (Aia) dal 2016 per l’attività di lavorazione di materie prime animali, con confezionamento del prodotto finito.

Nella mattinata di ieri, il Comune aveva diramato un’allerta alla popolazione in via precauzionale attraverso i propri canali social: "Nella notte si è sviluppato un incendio allo stabilimento Inalca di via Fratelli Manfredi a Reggio Emilia – si leggeva nel post –. Sul posto, al momento, sono attivi i vigili del fuoco di Reggio Emilia per domare l’incendio e monitorare la situazione. In via precauzionale, si suggerisce alla popolazione presente nelle aree adiacenti di non soggiornare nei pressi dell’incendio e chiudere le finestre".

Il Comune di Reggio Emilia fa inoltre sapere che "le autorità competenti, Arpae e Ausl, stanno effettuando i rilievi", per verificare possibili impatti sulla qualità dell’aria.

Sul posto ieri, per domare il devastante incendio, sono intervenute 15 squadre dei vigili del fuoco e 45 uomini.

Nel corso della giornata sono state effettuate anche analisi da parte dei vigili del fuoco per verificare se il tetto di uno dei capannoni collassati fosse costruito in amianto, un materiale molto resistente al calore, ma molto pericoloso per la salute nel caso in cui le sue fibre si disperdano nell’aria.