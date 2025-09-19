La qualità di Cirfood sbarca a Pompei. Svelato il ‘Chora’, ristorante del futuro

Dopo un’importante ristrutturazione, Cirfood inaugura Chora Restaurant, dove gusto e storia si incontrano in uno spazio unico nel cuore del parco archeologico di Pompei. Situato all’interno di Casina dell’aquila, uno storico edificio di fine ‘700 le cui terrazze offrono una vista privilegiata sul vesuvio, sull’isola di Capri e sull’intero parco archeologico, in una posizione che non ha eguali al mondo, Chora Restaurant completa l’offerta di servizi di ristorazione che cirfood ha pensato su misura per il ’pap‘. Sono già attivi il ristorante self-service e il chora cafè & wine bar, oltre alla caffetteria attualmente situata presso il quadriportico, in attesa del rinnovo locali a Vicolo del Foro.

Chora Restaurant è uno spazio versatile e glam, all’interno del quale è anche possibile organizzare eventi e iniziative uniche, con un’offerta gastronomica che segue la stagionalità degli alimenti, valorizzando le materie prime locali. La location è inoltre arricchita dall’esposizione di opere di artisti contemporanei, che rappresentano un viaggio attraverso la storia e la bellezza immutata nei secoli ed interpretata in chiave moderna. Cirfood, in coerenza con la sua grande attenzione verso la responsabilità sociale d’impresa, sta finalizzando una collaborazione con la coop sociale ‘Il Tulipano’ che intreccia la tradizionale produzione agricola a servizi educativi, formativi ed occupazionali favorendo l’inclusione sociale.