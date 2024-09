La quercia condannata: "Quel progetto andava cambiato"

"L’albero rappresenta, fin dai tempi più antichi, il simbolo e l’espressione della vita, dell’equilibrio e della saggezza" scrive Jean Giono in quel piccolo gioiello letterario che è "L’uomo che piantava gli alberi". Per questo, la notizia pubblicata ieri dal nostro giornale sulla ’vittoria’, da parte della Provincia di Reggio, nel ricorso presentato dalla stessa contro il Comune capoluogo e il suo parere negativo in merito all’abbattimento della quercia monumentale nel campo sportivo di via Gastinelli, ha suscitato un vespaio di reazioni. La sentenza del Tar di Parma infatti, accogliendo le ragioni di Palazzo Allende, ha condannato a morte il maestoso albero. Che farà spazio alla nuova palestra del nascente polo scolastico di via Fratelli Rosselli.

La prima a masticare amaro è l’assessora alla forestazione urbana Carlotta Bonvicini, in quota Verdi che evidenzia come la progettazione della palestra non abbia "purtroppo tenuto conto del verde preesistente, né ha voluto valutare modifiche in grado di salvare la grande quercia. La sua progettazione – ribadisce l’assessora – poteva certamente essere pensata diversamente" soprattutto perché "fin dall’inizio non ha tenuto conto dell’albero ed è stata sottoposta agli uffici comunali solo a progetto esecutivo già approvato. Non posso che dirmi amareggiata per una sentenza che non tiene conto di come la progettazione dovrebbe essere inserita in un contesto ecosistemico. Questo purtroppo avviene ancora molto spesso e come Pubblica amministrazione dobbiamo cercare di migliorare l’approccio alla progettazione: da architetto penso che il futuro delle nostre città dipenda da quanto saremo in grado di riprogettare il nostro habitat partendo proprio dalla natura. Avere quindi anche la forza di modificare e adattare i progetti".

Nel frattempo si registrano anche le dure reazioni del mondo ambientalista. A partire dal noto botanico Ugo Pellini: "La Provincia è riuscita ad ottenere quello che voleva nonostante le centinaia di firme che chiedevano di salvare la quercia" e la sentenza "non tiene conto dei diritti dell’ambiente" quindi "se l’ingiustizia diventa legge ribellarsi è un dovere". Michele Ferrari, del ’Collettivo Ecosistemico’ aggiunge: "Le piante sono qui da prima di noi, non possiamo vivere senza i benefici ecosistemici di esse. Che le taglino nei boschi, con criterio, ma non più in citta". A cui si unisce l’opinione dell’avvocatessa Raffaella Pellini, dello stesso Collettivo: "Le sentenze vanno rispettate. Però questa qualche perplessità la crea. Proprio quando la nostra provincia viene colpita da incendi di materiale plastico e gli unici fornitori di ossigeno sono le piante, la salute pubblica ed il diritto di respirare dovrebbero essere ragioni di ’pubblico interesse’ tali da sacrificare ogni altro bene di carattere economico, ma non l’abbattimento di querce secolari".