La querelle sul Fit Village. Il Tar respinge il ricorso: "Sgombero legittimo"

L’ordinanza emessa nei mesi scorsi dal Comune di Reggio che intimava il rilascio dei locali della palestra Fit Village di via Mazzacurati, pena lo sgombero coattivo, è legittima. Lo ha stabilito la prima sezione del Tar di Parma nella sentenza emessa lo scorso 6 novembre e resa nota ieri. Il contenzioso tra municipio e la società “Play games” che gestisce da 30 anni la struttura (il cui ricorso contro lo sgombero è stato definito “infondato” e respinto), verteva sulla scadenza della concessione a quest’ultima dell’area di proprietà comunale su cui sorge l’impianto sportivo di quasi 10mila mq. Dopo diverse proroghe che si sono succedute a partire dal 1993, la concessione – chiariscono i giudici – è scaduta definitivamente lo scorso 30 giugno. Nessuna ulteriore proroga, nemmeno fino al 31 dicembre prossimo, è stata quindi concessa dal Comune, che ha agito secondo la legge. "Il leitmotiv che scandisce le determinazioni dell’amministrazione è il doveroso rispetto dei principi concorrenziali che impongono che l’affidamento delle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica avvenga attraverso le procedure ad evidenza pubblica", si legge infatti nella sentenza del Tar. Ora si apre la partita della salvaguardia dei 30 dipendenti della struttura sportiva, che nelle scorse settimane hanno manifestato davanti al municipio. Come emerso dall’incontro tra i sindacati Slc e Nidil Cgil e l’amministrazione, questa ha innanzitutto chiesto all’attuale gestore una sorta di “informativa” sulle competenze e le mansioni dei dipendenti per eventualmente ricollocarli in altre realtà afferenti alla Fondazione per lo Sport. E in subordine l’inserimento di clausole nel nuovo bando di concessione che il Comune dovrebbe emanare per riassegnare la palestra per il riassorbimento da parte del futuro nuovo gestore dei ‘vecchi’ lavoratori. La proposta del Comune – che ha fatto sapere di "continuare il confronto coi sindacati" – in questa direzione è quella di inserire nel bando “punteggi premianti” per chi si farà carico dei dipendenti. "La sentenza del Tar conferma la correttezza e validità degli atti del Comune che ha agito a tutela dell’interesse pubblico", il commento dell’Amministrazione evidenziando anche come sia stata ritenuta "infondata" la proroga motivata alla chiusura degli impianti sportivi durante la pandemia e "inapplicabile nel caso di specie".