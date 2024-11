La questura si tinge di arancione: "Aiutiamo le vittime a denunciare"

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, il Soroptimist International di Reggio sostiene la Campagna internazionale Orange the World. Dal 25 novembre al 10 dicembre, Giornata Internazionale per i Diritti Umani, partiranno 16 giorni di attivismo con iniziative e azioni di sensibilizzazione in cui verrà utilizzato il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere. Contestualmente partirà la campagna di comunicazione della Federazione Internazionale “Read the signs: leggi i segnali della cyberviolenza” con l’illuminazione in arancione della Questura di Reggio e della Caserma dei Carabinieri, dove grazie al Soroptimist Club è stata realizzata una “Stanza tutta per sé” dedicata all’ascolto delle donne vittime di violenza.

"Lo scopo della campagna Read the signs è quello di diffondere una maggiore consapevolezza e far sì che le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di troncare la relazione, di denunciare alle forze dell’ordine e di rivolgersi al 1522" spiegano da Soroptimist International.

Il 1522 è il numero telefonico di servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità). Il numero è attivo 24 h su 24, per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che da mobile.

Operatrici specializzate accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, garantendo il completo anonimato per favorire l’emersione del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Forniscono anche una prima risposta ai bisogni delle vittime, offrendo informazioni utili e un orientamento verso il centro antiviolenza più vicino o i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.