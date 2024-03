La quotidiana lotta alla mafia

La lotta alla mafia raccontata dal figlio di due magistrati arriva in Emilia in occasione della Settimana della Legalità. Va in scena al teatro di Correggio, domani alle 20,30, attraverso lo spettacolo "Il tempo attorno", con Roberta Caronia, Giandomenico Cupaiuolo, Emanuele Del Castillo, Alessio Barone, Gaetano Migliaccio.

E’ ispirato al vissuto reale di Giuliano Scarpinato, dei suoi genitori, Roberto Scarpinato e Teresa Principato, magistrati antimafia, e degli agenti della scorta che li hanno affiancati per anni. Racconta gli accadimenti avvenuti dagli anni Ottanta in poi: le stragi Falcone e Borsellino, l’omicidio del piccolo Di Matteo, il "processo del secolo" a carico dell’uomo più potente d’Italia, Giulio Andreotti.

Tutto questo entra prepotentemente nella casa del protagonista che vede volar via l’amore dei suoi genitori, l’innocenza dell’infanzia e ogni certezza, a partire da quella della vita stessa. "Il tempo attorno" è anche l’esito finale di "Scritture", master di drammaturgia diretto da Lucia Calamaro e nato da una sinergia tra Riccione Teatro, Teatro stabile di Bolzano, Sardegna Teatro e altri. Nel 2021 un primo testo è stato presentato al Teatro stabile di Bolzano e nel maggio 2022 è stato tradotto e presentato in Canada. Ora è diventato una produzione del Teatro Biondo di Palermo, debuttando in prima assoluta l’8 dicembre del 2023.

a.le.