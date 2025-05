La rabbia del titolare della pasticceria: "Assediati da spacciatori e sbandati"

Via Emilia San Pietro, cuore del centro storico ma anche simbolo di un disagio crescente. A raccontarlo è Stefano Incerti, titolare da quasi quattro decenni della gastronomia e pasticceria ’da Ligabue’. "Sono qui dal 1987 – dice – e in questi anni ho visto la città rattristarsi e svuotarsi. Ogni giorno ci sono sempre meno persone e sempre più problemi. È pieno di spaccio, tossicodipendenti o persone in forte difficoltà, alcuni ormai li conosco e passano una marea di volte durante l’orario di apertura, molestando anche la clientela".

La denuncia di Incerti non è solo contro il degrado, ma anche contro l’immobilismo amministrativo. "Penso che il Comune non stia facendo abbastanza – commenta –. Ho partecipato all’incontro sul piano di rivitalizzazione per il centro storico, ma non ho visto nuove idee. Altri Comuni come Parma o Modena stanno facendo meglio, bisognerebbe confrontarsi con loro per capire cosa stanno facendo per far rivivere le città".

Incerti parla anche di episodi gravi: "Tre o quattro volte hanno rubato nel magazzino qui sotto, che stiamo dismettendo (per altri motivi, ndr). Bastava che la porte fosse solo accostata. E sabato scorso uno di questi soggetti si è letteralmente denudato davanti alla pasticceria, provocandomi in modo indecente davanti ai clienti. Sono sempre le stesse due o tre persone".

Per il commerciante, il problema è duplice: da un lato il degrado, dall’altro l’impoverimento dell’offerta commerciale. "Tanti negozi chiudono, altri non aprono neppure per via degli affitti troppo alti. Le iniziative culturali sono importanti, ma da sole non bastano. Serve un cambiamento più profondo. In altre città le strade sono vive, qui invece è un buco abbandonato. E mentre si pensa a nuove Ztl, il centro muore: diventa un cimitero, tra saracinesche abbassate ed escrementi davanti ai portoni".

Incerti si dice stanco, ma non rassegnato. "La mattina apriamo alle 6, chiudiamo alle 20 perché dopo è inutile restare. Capita di trovare qualcuno che dorme davanti al negozio: lo inviti ad andarsene, poi pulisci, disinfetti o chiami le forze dell’ordine. Ma anche loro sono esasperate. E a quell’ora magari è di turno anche una ragazza sola, in una zona completamente deserta: non è bello, e può essere pericoloso".

Infine, l’amarezza di chi ama la città e non riesce più a riconoscerla: "C’è tanta frustrazione. Sembra che l’amministrazione parli un linguaggio lontano dalla realtà. Come se chiudessimo la stalla quando i buoi sono già scappati. Ma qui non si tratta più di chiuderla. Bisogna capire come farli rientrare".